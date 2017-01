Malhação: Joana recebe proposta irrecusável

Bárbara (Barbara França) se prepara para ser a próxima Estrela Carioca e convida o jornalista responsável Flávio para conhecer as dependências da Forma. Quando chega no local encontra Joana (Aline Dias) na sala de Ricardo (Marcos Pasquim). O homem se encanta com a cearense e enche a jovem de perguntas. A loira então, com ciúmes, tenta tirar o homem de lá: “A Joana agora tem mesmo que trabalhar, Flávio. Não dá pra ficar aqui de conversinha, não”.

Mas o jornalista não se importa com Bárbara e diz que tem interesse na Joana: “Cada vez acho essa história de vocês duas mais sensacional! (…) Joana, você gostaria de participar do concurso ‘Estrela Carioca’?”. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (26/01).