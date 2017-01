Shia LaBeouf é preso em manifestação contra Donald Trump

Shia LaBeouf, o ator que instalou uma câmera para que pessoas protestem contra Trump durante os quatro anos de seu mandato, foi preso na madrugada desta quinta-feira, 26, em meio a uma manifestação.

De acordo com a conta oficial do projeto de LaBeouf, ‘He Will Not Divide Us’, um homem se aproximou do ator e disse “Hitler não fez nada de errado”. Então, Shia o empurrou e foi questionado: “por que você me atacou?”.

Em outro vídeo, gravado pela câmera instalada pelo ator do lado de fora Museum of The Moving Image, em Nova York, mostra, ao fundo, LaBeouf sendo preso pela política local.

No Twitter, a conta do projeto questionou a prisão, especialmente pelo fato de Shia ser judeu. Horas depois, foi divulgado que o ator havia sido solto.