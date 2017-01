PIB do Reino Unido cresce 2,0% em 2016, abaixo do registrado em 2015

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 2,0% em todo o ano de 2016, abaixo da taxa registrada em 2015, quando subiu 2,2%, de acordo com dados publicados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês).

O resultado veio em linha com a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) e ficou confortavelmente acima das estimativas do FMI para outras economias desenvolvidas do G7, incluindo os EUA.

Os economistas estão cautelosos em relação a 2017, que provavelmente verá os gastos dos consumidores – um dos principais fatores econômicos da economia do país – reduzidos por um aumento acentuado da inflação, impulsionado pela queda na libra após a votação que decidiu pela saída do país da União Europeia. Fonte: Dow Jones Newswires.