SOS Advogados em Santo André indica advogada para cargo no STF

O Grupo SOS Advogados, criado e coordenado há três anos pela advogada Eliane de Laurentis, em Santo André, lançou o nome da advogada Carolina Cyrillo da Silva para vaga de Teori Zavascki, no STF. O grupo com 4,4 mil membros no Brasil e 16 mil seguidores na América Latina é formado por profissionais de carreiras jurídicas de todo território nacional e outros 20 países.

Carolina Cyrillo da Silva é gaúcha, possui 38 anos e reside no Rio de Janeiro. Atualmente integra a Comissão de Estudos de Direito Constitucional da OAB (Ordem dos Advogados Brasil) de Porto Alegre. Carolina é apontada por observadores da América Latina, em especial pela comunidade jurídica da Universidade de Buenos Aires/Argentina, como excelente constitucionalista pela visão e dedicação ao acompanhar as transições políticas e constitucionais na América. “Carolina é súdita do jurista Paulo Bonavides, portanto a advogada e professora está apta ao cargo”, comenta Eliane de Laurentis.

A iniciativa do grupo, que tem a finalidade de unificar a classe jurídica de todo território nacional com o intercâmbio de ideias e projetos, faz parte das propostas de trabalho e vem de encontro à valorização e destaque profissional dos membros da comunidade jurídica. Para assinar a petição pública como forma de apoio, o grupo pede que acesse www.peticaopublica.com.br/vagaparaoSTF.