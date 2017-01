Rock Story: Diana quer proibir Chiara de ir na casa de Gui

Depois de saber do assalto sofrido por Gui (Vladimir Brichta), Diana (Alinne Moraes) não vai dar paz para o ex, pois não quer que a filha frequente a casa do pai: “Não acho seguro. Seu apartamento foi assaltado, os bandidos ameaçaram seu filho, se a Chiara estivesse aqui, podia ter sido ela”. O roqueiro tenta se explicar: “Peraí, isso que aconteceu foi uma fatalidade! Podia ter acontecido na sua casa também!”.

A loira não aceita a resposta e responde: “Não, senhor, a casa do Léo tem segurança. Esse prediozinho aqui nem porteiro tem! Qualquer um entra, não posso deixar minha filha exposta assim…”. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (26/01).