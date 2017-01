Taxas futuras de juros operam em viés de alta seguindo Treasuries

No mercado de juros futuros, as taxas exibem viés de alta na abertura desta quinta-feira, 26, ajustando-se ao avanço do rendimento dos Treasuries na quarta-feira, em meio a expectativas de mais estímulos fiscais por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nos últimos dias, o recém-empossado presidente assinou ordens executivas para garantir a construção de dois oleodutos e erguer uma barreira ao longo da fronteira com o México.

Por volta das 9h45, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2018 apontava 10,955%, ante 10,940% no ajuste da última terça-feira, antes do feriado em São Paulo. O DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 10,44%, ante 10,42%.

Na ponta mais longa, o contrato com vencimento em janeiro de 2021 projetava 10,65%, de 10,62%.