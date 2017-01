Resgate em hotel atingido por avalanche na Itália chega ao fim com 29 mortos

Equipes de resgate que trabalharam para resgatar as pessoas presas após uma avalanche em um hotel na Itália afirmaram hoje que a contagem final de mortos ficou em 29.

Após uma semana de trabalhos para retirar o gelo e os escombros do isolado hotel Rigopiano, no centro do país, os bombeiros emitiram um comunicado afirmando que as buscas foram encerradas com a retirada dos últimos corpos.

40 pessoas ficaram presas após a avalanche atingir o hotel, na semana passada. Duas delas conseguiram escapar imediatamente, e buscaram a ajuda. As nove pessoas resgatadas com vida – incluindo todas as quatro crianças – o foram nos primeiros dias.

Segundo promotores, as autópsias dos seis primeiros corpos mostram que a maioria morreu por causa do trauma físico da avalanche e do colapso do hotel. Alguns corpos também mostravam sinais de hipotermia e asfixiação.

Em seu relatório ao Parlamento, o primeiro-ministro Paolo Gentiloni admitiu a demora inicial do trabalho de resgate, mas reiterou a tempestade sem precedentes que aconteceu sobre a região, que recebeu dois metros de neve em apenas 72 horas e em seguida sofreu quatro poderosos terremotos que também sacudiram todo o centro do país. A avalanche de neve que se seguiu derrubou 60 mil toneladas de neve, rochas e árvores sobre o resort. Fonte: Associated Press.