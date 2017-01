Kelly Key tem dia de beleza horas antes do nascimento de seu filho

Amores… ➡️Apertem o Play pq hoje foi dia de cuidar de mim! Afinal de contas, meu Artur chega amanhã e eu quero que ele me veja lindaaaa!!!😊🙈 Aproveito para agradecer esses profissionais e amigos que fizeram de TUDO para cuidar de mim durante a minha gestação… ❤️ 💅🏼#unhas #depilação e #cabeleira by @espacokiro 🚼🚼 💆🏼#lipomodelagemorganica by @carolesteticistaoficial 👁 #cilios #volumerusso by @studiomenoli

A video posted by Kelly Key (@oficialkellykey) on Jan 25, 2017 at 6:25pm PST