Cresce número de cirurgias de mudança de sexo

O atendimento ambulatorial para transgêneros no Ministério da Saúde teve um aumento de 32% entre 2015 e 2016. Ano passado, foram feitas 4.467 consultas, ante 3.388 em 2015. As cirurgias para mudança de sexo também avançaram. Dados da pasta indicam que em 2015, 23 pacientes fizeram a cirurgia para mudança de sexo masculino para feminino. Em 2016, foram 34. A terapia hormonal no processo transexualizador cresceu 187% no período. Em 2015, foram 52 procedimentos. Ano passado, 149.