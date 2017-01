Rihanna e Sandra Bullock são flagradas gravando o longa Ocean’s Eight

Ao que tudo indica, as gravações do longa “Ocean’s Eight” está indo mesmo de vento em popa.

Nesta terça-feira (24), Rihanna e Sandra Bullock foram flagradas gravando cenas do filme em Nova York, EUA. Enquanto RiRi esbanjava longos dreads no cabelo, Sandra usava uma touca para se proteger do frio.

Além das duas, o longa conta também com Helena Bonham Carter, Cate Blanchett e Sarah Paulson.