O programa “Xuxa Meneghel”, na Record, está preparando novos quadros para sua estreia, em março.

Um deles, parecido com o “Dança dos Famosos” do “Domingão do Faustão”, é o “Dancing With The Stars”, sucesso nos EUA. De acordo com o jornal “O Globo”, a Record está procurando famosos para participarem da atração.

Enquanto o quadro do Faustão dá ao vencedor um carro 0km, o da Xuxa dará um prêmio de R$ 500 mil.