Filha de Sheila Mello imita a mãe dançando hit do É O Tchan e conquista a web

Parece que o samba no pé é mesmo algo hereditário. A eterna “nova” Loira do Tchan, Sheila Mello e sua filha Brenda, de 3 anos, são a prova disso.

Com mais de 405 mil visualizações, a atriz publicou em seu Instagram um vídeo em que aparece dançando ao lado da filha – fruto de seu casamento com o nadador Fernando Scherer, o Xuxa – um antigo hit do grupo baiano.

Na legenda, Sheila brincou: “Já tenho companheirinha para um treino de samba no pé!”, marcando os integrantes de seu antigo grupo.

Confira: