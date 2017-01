Casal anuncia gravidez de gêmeos depois de perder 2 filhos em acidente de carro

Passaram-se difíceis dois anos desde que o casal, Gentry e Hadley Eddings perderam seus dois filhos de uma só vez.

Na ocasião, os dois sofreram um acidente de trânsito ao voltar de um casamento e perderam o filho de 2 anos do casal e um bebê que ainda estava na barriga de Hadley, que estava grávida.

No entanto, nesta semana, algo emocionante ocorreu, o casal anunciou no Facebook que estão “grávidos” de gêmeos. “Todos vocês nos mantiveram em suas orações. Nós somos gratos. Agora pedimos que vocês coloquem mais dois Eddings em suas preces”, escreveram na rede social, ao lado de uma foto do ultrassom.