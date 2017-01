A Prefeitura de Santo André divulgou nesta quarta-feira (25) o resultado do laudo que avaliou a situação da ponte da avenida dos Estados que cedeu na semana passada, próximo ao SESI. A conclusão é que o comprometimento foi “irreversível”, tornando o reparo inviável.

Por conta disso, o governo Paulo Serra (PSDB) descartou consertar a ponte. A administração também não pretende construir uma nova ponte neste momento – a promessa é que isso ocorra daqui a dois anos.

“O laudo mostrou que o reparo seria inviável técnica e economicamente. Teríamos um gasto de R$ 3 milhões, com contrato emergencial, e cerca de 180 dias de tempo estimado para a conclusão dos trabalhos”, afirma o prefeito de Santo André.

De acordo com Paulinho a construção de uma nova ponte ocorrerá através de financiamento. “O projeto que temos aprovado com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) já prevê a demolição desta ponte, daqui dois anos, e construção de novo viário sobre o Rio Tamanduateí. A construção de uma nova ponte no local seria, neste momento, desperdiçar dinheiro público”, avaliou o tucano.

O laudo apresentado nesta quarta-feira apontou que o risco de afunilamento da calha do Rio Tamanduateí é ainda maior caso seja executado alguma intervenção para recuperação ou reconstrução da passagem. A Prefeitura se comprometeu a dar início a um programa de manutenção e recuperação de todas as pontas da avenida dos Estados.

A partir deste final de semana, o Departamento de Trânsito dará início a uma nova operação para organizar o tráfego de veículos. Cerca de 4 mil carros passam pela região diariamente. A Prefeitura divulgou as rotas alternativas:

ROTAS DE DESVIO

Rota 01 – Os motoristas que vem de Mauá e dos bairros Parque Jaçatuba, Vila Curuça, Parque das Nações e Bangú com destino ao Bairro Campestre, Av. Prestes Maia e rodovias Anchieta e Imigrantes, acessarão o Viaduto Adib Chammas pelas pontes da Av. dos Estados – acessos Sams Club (apenas automóveis) e Carrefour (automóveis e caminhões).

Rota 02 –Fluxo viário com origem do Bairro Santa Terezinha e Vila Francisco Matarazzo, com destino ao Bairro Campestre, Av. Prestes Maia e rodovias Anchieta e Imigrantes, acessarão a ponte da avenida Engenheiro Olavo Alaysio de Lima para conversão à esquerda na Av. dos Estados, sentido Mauá e acesso ao Viaduto Castelo Branco.

Rota 03 – Para quem vem dos bairros Santa Terezinha, Parque das Nações e demais bairros citados na Rota 01 com destino ao Bairro Campestre, Av. Prestes Maia e rodovias Anchieta e Imigrantes, o acesso será pela ponte da avenida Engenheiro Olavo Alaysio de Lima, que terá sentido de direção invertido para conversão à esquerda na Av. dos Estados no sentido Mauá e acesso ao Viaduto Castelo Branco.

O motorista que estiver sentindo Mauá passará a fazer o retorno na rotatória próxima ao viaduto.