Prefeitura de Mauá nega irregularidade com identidade visual

Na coluna Rastilho, no RDtv, da última sexta-feira (20), falamos sobre a possibilidade de irregularidade apontada por petistas em relação a identidade visual do governo de Atila Jacomussi (PSB), em Mauá. Procurada pelo RD, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Mauá relembra que a identidade visual é alterada via decreto. Além disso, lembram que a lei número 4.873/2013 que proíbe a criação destas identidades visuais foi barrada pelo então prefeito Donisete Braga (PT).

Símbolo II

“O veto foi derrubado pelo Poder Legislativo, tendo sido negada sua eficácia pelo Executivo, com a finalidade de ingresso da competente ADIN. Entretanto, a referida lei trata da logomarca oficial (brasão) e o divulgado recentemente trata de layout, ou seja: identidade visual do Município de Mauá. Portanto, a Prefeitura de Mauá tem absoluto respaldo jurídico para manter a nova identidade visual”.

Voltando

Após as fortes chuvas que destelharam boa parte do Atende Fácil, em São Caetano, na última terça-feira (24). O atendimento no equipamento da região central será retomado nesta quinta-feira (26).

Terminal

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), disponibilizou nesta quarta-feira (25), algumas equipes técnicas para tratar da reforma do Terminal Central. O socialista relembrou o compromisso de entregar a reforma da rodoviária nos primeiros meses de governo. “Além da nova cobertura, vamos agir também para a pavimentação, iluminação, pintura, sinalização e revisão dos sistemas hidráulico e elétrico”, disse Jacomussi.

RDtv

Nesta quinta-feira (26), o RDtv receberá o vereador de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB). A apresentação será dos jornalistas Samuel Boss e Carlos Carvalho. A entrevista começa às 15h, ao vivo, na página do facebook do RD (facebook.com/jornalreporterdiario). Para participar basta enviar suas perguntas através da caixa de comentários da live.

Educação

O deputado federal Alex Manente (PPS/SP) anunciou que a sua proposta de tornar obrigatória a disciplina ‘Introdução ao Direito’ nas escolas de ensino médio. Segundo o parlamentar, a proposta está pronta para ser apreciada em plenário. Ainda não existe uma data para a votação. O Congresso Nacional volta do recesso na próxima quarta-feira (1º).