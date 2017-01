O Senac Santo André oferece curso de idiomas nas instalações. “Vantagem competitiva, crescimento e desenvolvimento profissional. Mais do que isso, dominar outros idiomas significa conquistar melhores condições para acompanhar as rápidas transformações que marcam esse tecnológico século”, destaca Renata Biazão, coordenadora da área de idiomas do Senac Santo André.

De acordo com a especialista, independente da área de atuação, os profissionais devem buscar constantemente a ampliação de seus conhecimentos para serem considerados globalizados.

Justamente pensando nesse cenário, o Senac Santo André oferece o curso Inglês Regular. A proposta, segundo Renata, é preparar o aluno para se comunicar tanto no convívio social quanto no ambiente de trabalho. “O curso ajuda a desenvolver as habilidades necessárias para aplicação no convívio social e no mundo corporativo”, completa a docente.

O Senac Santo André oferece também cursos livres de francês, muito procurados por alunos que já falam outro idioma. Além da importância na qualificação, os interessados no curso destacam a possibilidade de conhecer e se envolver com cultura e as tradições de um dos países mais desenvolvidos do mundo.