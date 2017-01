Nesta quinta-feira (26), o Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis, responsável pelo policiamento do Grande ABC realiza nas cidades de Santo André, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, a operação Força Metropolitana Regional. A reunião do efetivo para as últimas instruções acontecerá às 14h simultaneamente no Complexo Ayrton Senna, em Ribeirão Pires e no Paço Municipal de Santo André.

A finalidade da operação é a concentração de recursos humanos e materiais em determinado território, neste caso, as quatro cidades ( Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André e Ribeirão Pires), com a finalidade de intensificar a prevenção e o combate ao crime, mediante a prisão de procurados, a apreensão de armas e de veículos ilegais, entre outras atividades, além de colaborar para o aumento do sentimento de segurança e confiança nas Forças de Segurança. O foco refere-se à redução dos índices de roubo e furto de veículos, sendo que a modalidade da Operação já contou com uma edição em São Bernardo no dia 20.

A Operação envolve policiais militares e viaturas e contará não somente com efetivos dos Batalhões das cidades envolvidas (10°, 30° e 41° BPM/M) por meio do Radiopatrulhamento, da Força Tática e das Rondas com o Apoio de Motocicletas (ROCAM), mas terá também o apoio de efetivos da sede do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Seis (CPA/M-6), dos demais Batalhões do ABC e de Unidades Especializadas da Capital.