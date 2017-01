Segundo os números divulgados no site da Secretaria Estadual da Fazenda, o repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para as sete cidades do ABC em janeiro caiu 32% em relação ao mesmo mês do ano passado. São Bernardo, São Caetano e Diadema registram as maiores quedas do repasse do imposto considerado como uma das principais fontes de arrecadação dos municípios.

No total foram repassados neste mês R$ 104,3 milhões para a região, sendo que nos primeiros 30 dias de 2016 foram repassados R$ 153,7 milhões. Uma queda de 32,12%. São Bernardo registrou a maior queda entre as cidades da região. De R$ 64,8 milhões em janeiro do ano passado para R$ 42,1 milhões neste ano (-34,96%).

São Caetano registra a segunda maior queda com 32,57% (de R$ 21,6 milhões para R$ 14,5 milhões). Diadema está em terceiro neste ranking registrando uma queda de R$ 6,5 milhões (32,1%), de R$ 20,3 milhões para R$ 13,8 milhões.

As demais cidades da região registraram queda abaixo dos 30%. Para Santo André foram repassados R$ 17,1 milhões (-29,8%), Para Rio Grande da Serra o repasse foi de R$ 578 mil (-29,12%). Ribeirão Pires é o penúltimo colocado na lista de recessão no repasse de ICMS com uma queda de 26,8% (de R$ 3,4 milhões para R$ 2,5 milhões). A menor queda foi registrada em Mauá, de R$ 18,1 milhões para R$ 13,4 milhões (-25,68%).

Estado

Segundo o Governo do Estado, em janeiro foram repassados R$ 1,16 bilhão para os 645 municípios paulistas. Apenas na última terça-feira (24), foram depositados R$ 443,89 milhões em repasses. “O depósito feito pela Secretaria da Fazenda é referente ao montante arrecadado no período de 16 a 20 de janeiro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade”, informa a pasta estad