Nesta quarta-feira (25), a campanha nacional Janeiro Branco, iniciou no calçadão da Oliveira Lima, em Santo André. O objetivo é promover o bem estar, valorização, conscientização e importância do cuidar preventivamente da saúde mental e emocional. O ponto de encontro foi na rua Coronel Fernando Prestes, às 16h30. O prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve presente na campanha.

“Queremos acabar com o preconceito que existe com esse tipo de doença. Ela é mais comum do que se imagina e afeta várias pessoas ao nosso redor. Além disso, queremos alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, do tratamento e reabilitação do paciente. Na rede municipal nós possuímos um serviço de atenção à saúde mental, que está sendo reestruturado para ir mais ao encontro do que é estipulado pelo Ministério da Saúde”, informou a Secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias.

Para sensibilizar os munícipes, os profissionais utilizam vários meios, entre eles, um método eficaz de acolhimento: o abraço. Dessa forma, é possível abordar o assunto com o público de forma humanizada. Durante o ato, psicólogos ministraram duas mini palestras. No encerramento da ação, os munícipes foram convidados a participar de uma encenação, para trabalhar a expressão, criatividade e espontaneidade.

A fim de garantir que a campanha fará parte do calendário oficial da cidade, após a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Santo André será enviado um projeto de lei com a instituição deste dia no programa no município. A previsão é que isso aconteça no início de fevereiro.