Motoristas estão enfrentando congestionamento na tarde desta quarta-feira (25) em vias do centro de Santo André e São Bernardo. O tráfego de veículos, acima da média para o horário, é reflexo do feriado de aniversário de São Paulo, que completa 463 anos.

Tradicionalmente, o feriado na capital faz aumentar o fluxo de veículos em municípios da Grande São Paulo. Cidades como Guarulhos e Osasco também registram trânsito acima da média nesta quarta-feira.

Em São Bernardo, estão com trânsito congestionado avenidas como Lucas Nogueira Garcez (nos dois sentidos), Lions (sentido Anchieta) e Senador Vergueiro (em ambas as direções entre o Paço a rua Kara).

Em Santo André, apresentam dificuldades a rua das Figueiras (na direção do centro, a partir da rua das Goiabeiras), as avenidas Dom Pedro II e Ramiro Coleone (ambas no sentido centro), avenida Portugal na região do Paço, rua General Glicério por toda a extensão, avenida Perimetral entre outras vias próximas.