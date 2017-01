Nesta quarta-feira, 25, aniversário de São Paulo, Fátima Bernardes e seus convidados debateram a ação do prefeito João Doria de pintar de cinza murais de grafites pela cidade. A ação faz parte do projeto Cidade Linda.

“Isso tá gerando muita polêmica com os moradores, porque é a cara de São Paulo”, disse Fátima. Henri Castelli, um dos convidados, concordou com a apresentadora. “Fica fazendo aquela ‘mica’ com roupa de gari, mas acho que ele tem que se preocupar com coisas mais importantes de São Paulo e o grafite é uma delas”, opinou.

Fátima ressaltou que, em seu programa, o cenário é composto por arte urbana, que é tirada das cidades para ilustrar o estúdio. “É uma manifestação cultural. As pessoas estão se apropriando de um espaço que é delas, utilizando ali para manifestar a sua arte, é uma galeria a céu aberto. É democrático”, disse a apresentadora.