Liam Payne, do One Direction, estava em balada onde homem atirou

O cantor Liam Payne, do grupo One Direction, escapou por pouco de uma situação perigosa no último fim de semana. Ele estava na balada The Peppermint Club, em Los Angeles, quando tiros foram ouvidos no lado externo da casa.

Segundo o TMZ, um homem teria tentado entrar com uma identidade falsa e conseguiu chegar ao estacionamento, onde começou a atirar para o alto. Ninguém ficou ferido, mas a polícia não conseguiu prender o atirador.

Algumas pessoas que estavam na balada relataram que houve pânico. Liam teria deixado a casa meia hora depois do ocorrido.