Ministro espera que balança comercial tenha superávit perto de US$ 50 bi em 2017

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, trabalha com a perspectiva de um superávit comercial de US$ 50 bilhões em 2017, superando o saldo positivo do ano passado.

“A perspectiva desse ano é que haja superávit novamente e que o valor absoluto seja superior ao do ano passado. Algo em torno de US$ 50 bilhões”, disse Pereira. Para o ministro já há sinais de retomada da economia no próximo semestre e o câmbio deve favorecer importações. Por outro lado, o diálogo com as federações das indústrias indica um crescimento das exportações.

Em 2016 a balança comercial brasileira teve um saldo positivo de US$ 47,7 bilhões, o melhor resultado da série histórica iniciada em 1989. O recorde anterior era de 2006 e somava US$ 46,4 bilhões. O saldo foi recorde, mas foi conseguido principalmente graças a um forte recuo de 20,1% nas importações. Já as exportações caíram 3,5%.