Douglas endossa coro e também pede novos reforços no Grêmio

O meia Douglas foi mais um gremista a cobrar da diretoria novas contratações para esta temporada. Depois do zagueiro Pedro Geromel na semana passada, nesta quarta-feira foi a vez do experiente jogador de 34 anos vir a público para pedir a chegada de nomes de peso para a disputa da Libertadores, principal sonho do Grêmio em 2017.

“Realmente precisamos de contratações. São várias competições, campeonatos longos. Esperamos que a diretoria possa trazer reforços. Era uma conversa que já tínhamos no ano passado. Sabendo do calendário deste ano, acabamos conversando. Os campeonatos são longos, há cartões e lesões. Se não tiver um elenco qualificado e grande, não chega a lugar algum”, opinou.

Até o momento, o Grêmio já anunciou cinco reforços, mas nenhum que chegasse como unanimidade entre os torcedores. Foram contratados os laterais Leonardo e Léo Moura, o volante Michel e os atacantes Beto da Silva e Jael. O lateral-esquerdo Cortez, outra aposta de Renato Gaúcho, deve ser o próximo.

Não foi somente no pedido por reforços que Douglas apoiou Geromel. O meia gremista também fez questão de ressaltar a importância do zagueiro para o elenco e manifestar o desejo de que seu companheiro permaneça no clube. Geromel recebeu ofertas de times do exterior, o Grêmio inicialmente as rejeitou, mas sua situação segue indefinida.

“Ficamos preocupados, porque perder o Geromel seria muito ruim. Ele é um excelente jogador, um dos melhores da sua posição no País. A gente também não sabe se ele fica. Acabamos ouvindo mais por vocês (jornalistas). A gente nem pergunta muito para não preocupar o jogador, deixamos para a diretoria, mas sabemos que perder um jogador assim vai ser ruim. Esperamos que no final dê tudo certo”, opinou.