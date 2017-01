Dona Marisa é submetida a nova tomografia de crânio para controle de sangramento

A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi submetida nesta quarta-feira, 25, a nova avaliação tomográfica de crânio para controle de sangramento cerebral, conforme o boletim médico divulgado de manhã pelo Hospital Sírio-libanês.

Após a análise das equipes médicas, também foi realizada a passagem de um cateter ventricular para monitoração da pressão intracraniana.

Conforme o documento, assinado pelo diretor de Governança Clínica do hospital, Dr. Antonio Antonietto, e pelo diretor clínico, Dr. Miguel Srougi, Marisa segue internada no hospital sob cuidados intensivos.

O ex-presidente Lula está no hospital, na zona sul de São Paulo, acompanhando o tratamento da esposa, como informou a assessoria do Instituto Lula – que não soube dizer se o petista passou a noite no hospital.

Marisa teve um AVC hemorrágico na tarde desta terça-feira e passou por um procedimento cirúrgico para estancar o sangramento à noite, que, segundo o hospital, foi bem-sucedido. As equipes médicas que acompanham Marisa são coordenadas por Kalil, pelo Prof. Dr. Milberto Scaff, Prof. Dr. Marcos Stávale e Prof. Dr. José Guilherme Caldas.