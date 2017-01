PAF 2017 prevê estoque da DPF entre R$ 3,45 tri e R$ 3,65 tri, afirma Tesouro

O Tesouro Nacional apresentou nesta quarta-feira, 25, os parâmetros do Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2017, com as metas para a gestão da Dívida Pública Federal (DPF) neste ano. O documento estipula que o estoque da DPF fique entre R$ 3,45 trilhões e R$ 3,65 trilhões até o fim de 2017. A dívida encerrou 2016 em R$ 3,112 trilhões, dentro das metas do PAF do ano passado, que iam de R$ 3,10 trilhões a R$ 3,30 trilhões.

O PAF 2017 estipula que a participação de títulos prefixados no estoque da DPF encerre este ano entre 32% e 36%. No ano passado, as metas para esse papel iam de 33% a 37%.

Para os papéis remunerados pela Selic, o PAF prevê uma participação de 29% a 33% em 2017. Em 2016, as bandas para esses títulos eram de 27% a 31%. Já para os títulos que seguem a variação da inflação, o PAF prevê uma parcela de 29% a 33%. No ano passado, a meta para esses papéis ia de 29% a 33% da DPF.

Por fim, o plano anual estipula que os papéis atrelados ao câmbio devem ficar entre 3% e 7% do estoque. Em 2016, o PAF previa uma fatia entre 3% e 7%.

Devido ao comportamento do mercado ao longo do ano passado, o Tesouro precisou revisar os parâmetros do PAF 2016 em outubro, alterando as metas para a participação dos títulos prefixados – que era inicialmente de 31% e 35% – e dos papéis de Selic – que originalmente era de 30% a 34%.