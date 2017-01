Serena supera Konta e faz semifinal de veteranas com croata na Austrália

A última vez em que Serena Williams e Mirjana Lucic-Baroni se enfrentaram, elas eram adolescentes apenas começando suas carreiras no tênis. Agora, as jogadoras, ambas com mais de 30 anos, vão se encontrar em uma das semifinais da chave feminina do Aberto da Austrália.

Serena, de 35 anos, chegou à sua décima semifinal consecutiva do Grand Slam com a vitória por 6/2 e 6/3 sobre Johanna Konta nesta quarta-feira, enquanto Lucic-Baroni, de 34 anos, superou Karolina Pliskova por 6/4, 3/6 e 6/4, para avançar a essa etapa de um dos quatro principais do torneios do tênis pela primeira vez em quase 18 anos.

Com 36 anos, Venus Williams também chegou às semifinais, tornando a edição de 2017 do Aberto da Austrália a primeira dos torneios do Grand Slam na Era Aberta do tênis a ter duas semifinalistas com pelo menos 35 anos. A sua adversária vai ser outra norte-americana, CoCo Vandeweghe, nesta quinta-feira.

Número 2 do mundo, Serena chegou a estar ameaçada no segundo set, quando perdeu o seu saque no terceiro game e viu Konta, a nona colocada no ranking da WTA, abrir 3/1. Mas ela devolveu a quebra de serviço no sexto game, conseguiu outra no oitavo e fechou a parcial e o jogo no nono. A norte-americana terminou o jogo com dez aces, mas só colocou o seu primeiro saque em quadra em 45% das oportunidades.

Já Lucic-Baroni, apenas a 79ª colocada no ranking da WTA, avançou às semifinais de um Grand Slam pela primeira vez desde a edição de 1999 de Wimbledon, quando tinha 17 anos. Na última vez em que chegou tão longe, Lucic-Baroni também teve de enfrentar uma tenista com 22 títulos do Grand Slam – Steffi Graf. A alemã venceu o duelo, mas não foi campeã ao perder a decisão para Lindsay Davenport.

No duelo desta quarta entre a croata e Pliskova, que ocupa o quinto lugar no ranking, as tenistas conseguiram 14 quebras de serviço, sendo sete para cada uma delas. Mas Lucic-Baroni se deu melhor ao vencer os últimos três games do terceiro set, o que incluiu dois break points convertidos.

Lucic-Baroni já foi considerado um prodígio com um futuro tão promissor quanto as irmãs Williams. Ela ganhou o seu primeiro torneio com 15 anos, em 1997, e poucos meses depois, foi campeã de duplas do Aberto da Austrália de 1998 ao lado de Martina Hingis.

Ela e Serena se enfrentaram duas vezes em 1998, sendo um desses duelos na segunda rodada de Wimbledon, em confronto vencido por Serena, que também triunfou no outro duelo.

Depois de se destacar em Wimbledon no ano seguinte, Lucic-Baroni não conseguiu mais repetir o mesmo nível de atuações e chegou a se afastar das quadras por quase uma década, voltando a jogar no final dos anos 2000. Agora voltará a jogar uma semifinal de Grand Slam.