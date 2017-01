Apesar do clima ruim inicial, Yasmin (Marina Moschen) começou a olhar Zac (Nicholas Prattes) com outros olhos e agora ele não é apenas seu professor de matemática. A jovem conseguiu boas notas nas provas e esconde a novidade do garoto, pois ainda quer aulas particulares. Mais do que isso, Yasmin consegue beijar Zac. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (26/01).