André Bankoff quebra duas costelas em preparação para personagem

Sempre vamos além para encontrar a alma dos personagens, hoje foi um dia desses! Duas costelas quebradas na busca do Jason… dor insuportável, mas faz parte, acontece! A gente nunca espera, mas rola… Vamos nessa… já medicado e feliz! 😜✌🏼🤛🏼 #RotasDoÓdio a série @canaluniversal @universalpicsbr @universalctv #UniversalChannel Agora aos cuidados dela @msuconic ❤️

A photo posted by Andre Bankoff 🎭Ator (@andrebankoff) on Jan 24, 2017 at 11:40am PST