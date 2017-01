Rafa Brites revela que não está ansiosa com o nascimento de seu filho

Tenho recebido muitos recados… Sempre envolvem muito carinho, amor e a frase: Esta ansiosa? O normal seria responder sim. Mas a verdade é que não estou nada ansiosa. Nunca fui uma pessoa muito agitada. Pareço né? Porque sou pra cima cheia de energia. Mas sou calma. Sempre fui. Não grito. (ja fiz até terapia por isso). Nunca gritei com ninguém nesses meus 30 anos. Sou capaz de passar 2 horas no transito sem perceber, sem reclamar rsrsrs. Tenho varios outros defeitos. Mas esse não me pertence. Acho que porque eu sou grata. Grata de verdade assim …Pela vida sabe? Pelo instante que estou. Nesse momento sou grata por o que estou sentindo. Pelo meu presente…por essa sensação… Quase mãe. Isso nunca mais voltará. Sabe aqueles dias que antecedem uma grande viagem? Os segundos antes do primeiro beijo? O frio na barriga? Isso é efêmero. Passa num piscar e as vezes o perdemos pensando no futuro, no que virá depois e esquecemos do precioso INSTANTE PRESENTE. Eu: estou me deliciando com ele.

