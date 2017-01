Ao que tudo indica, Fani Pacheco não está gostando muito da presença da, também ex-BBB, Ana Paula Renault.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal “O Dia”, Fani teria se recusado a gravar um programa com ex-BBBs que terá a apresentação de Tatá Werneck.

Sua decisão se deu assim que chegou ao Projac e notou que Ana Paula Renault estaria presente. A razão ainda não foi descoberta.