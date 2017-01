Santos faz 9 a 1 no Nacional-SP em jogo-treino no CT Rei Pelé

O Santos sobrou em seu primeiro jogo-treino na preparação para a temporada 2017. Nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, o time dirigido por Dorival Júnior massacrou o Nacional, time paulistano que se prepara para a Série A3 do Campeonato Paulista, por 9 a 1. Os gols santistas foram marcados por Rafael Longuine (dois), Serginho (dois), Vitor Bueno, Rodrigão, Matheus Ribeiro, Kayke e Matheus Nolasco.

O jogo-treino foi dividido em três tempos de 40 minutos, com Dorival escalando uma formação em cada parte. Na primeira etapa, a escalação foi: João Paulo; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia, Jean Mota e Vitor Bueno; Arthur Gomes e Rodrigão. E o time abriu 2 a 0, com gols de Vitor Bueno e Rodrigão.

No segundo tempo, o Santos treinou com: John; Matheus Ribeiro, Fabián Noguera, Yan e Caju; Longuine, Léo Cittadini, Taciano e Vecchio; Thiago Ribeiro e Kayke. Rafael Longuine, de pênalti, ampliou, mas Everton, também de pênalti, descontou para o Nacional. Kayke, em mais um pênalti, fez 4 a 1. Depois, Matheus Ribeiro e Longuine ampliaram para 6 a 1.

Na etapa final, Dorival Júnior escalou o Santos com o goleiro titular Vanderlei e jogadores do time B. A formação foi: Vanderlei; Daniel Guedes, Bruno Leonardo, Diego Gomes e Orinho; Carlos Alberto, Serginho e Matheus Oliveira; Calabres, Matheus Nolasco e Diego Cardoso. Serginho marcou duas vezes e Matheus Nolasco fechou o placar em 9 a 1.

Dorival afirmou ter gostado do que viu no jogo-treino. “Foi muito proveitoso. Houve agressividade em combate e uma reação rápida na retomada de bola, no campo de ataque principalmente. Tivemos um bom posicionamento ofensivo e paciência com a posse de bola. Já é um parâmetro importante, mas temos coisas a melhorar. A própria desenvoltura dos jogadores. Começamos analisar a postura dos atletas, principalmente a dos mais jovens. Temos que dar um tempo necessário para a adaptação. Mas, pelo que já vimos com este período inicial de trabalhos, a equipe começa melhor do que a temporada passada”, analisou.

O treinador não pôde contar com a força máxima na atividade. David Braz, Cleber e Ricardo Oliveira estão entregues ao departamento médico, enquanto Lucas Lima, Vladimir Hernández e Copete estão à disposição de suas seleções para o amistoso de quarta-feira entre Brasil e Colômbia. Já Leandro Donizete foi poupado.

O Santos entrará em campo para o seu primeiro compromisso em 2017 no próximo sábado, às 18h30, quando vai encarar o marroquino Kenitra em amistoso marcado para o estádio do Pacaembu.