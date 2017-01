Alunas do Instituto Mauá recebem certificado do Engenheiros Sem Fronteiras

No último sábado (21/01), na colação de grau do Instituto Mauá, dois projetos de conclusão de curso de 2016 foram reconhecidos e certificados pelo Engenheiros Sem Fronteiras – ESF.

Os trabalhos, Aproveitamento dos Resíduos Vinhaça e Glicerina visando à Geração de Bioenergia e Adequação Ambiental e Monitoramento de queda de idosos por Kinect, foram avaliados por membros da organização ESF na Exposição de trabalhos de conclusão de curso da Mauá – Eureka 2016, e atingiram todos os critérios que estão ligados com a Missão dos Engenheiros Sem Fronteiras, a saber: Número de pessoas afetadas pelo projeto; Inovação (Patente/Defesa Pública); Viabilidade de produção (Manufaturabilidade) e Viabilidade de comercialização (Marketing).

Segundo Alisson Sarmento, diretor geral do Engenheiros Sem Fronteiras de São Caetano, o trabalho de TCC Aproveitamento dos Resíduos Vinhaça e Glicerina visando à Geração de Bioenergia e Adequação Ambiental chamou a atenção pelo potencial de utilização em larga escala e o benefício direto ao meio ambiente num processo muito utilizado no Brasil. A solução encontrada para a produção de biogás é inovadora e possível de ser implementada.

Já o reconhecimento do TCC Monitoramento de queda de idosos por Kinect destacou-se pela solução genial e eficaz para um problema latente em nossa sociedade. “O sistema foi desenvolvido com baixo custo, utilizando equipamentos disponíveis no mercado. A programação lógica e a interligação dos sistemas culminaram numa solução muito inovadora que pode salvar vidas”, comenta Sarmento.

“Sentimo-nos recompensados pela iniciativa dos Engenheiros Sem Fronteiras em prestigiar a mostra de Trabalhos de Conclusão de Curso de nossos formandos, em especial em reconhecer a capacitação desses jovens para propor e executar soluções de valor para a sociedade. Ações como essas enfatizam a qualidade técnica, profissional e pessoal dos nossos egressos”, comenta o Reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, Prof. José Carlos de Souza Junior.

No trabalho entitulado Aproveitamento dos Resíduos Vinhaça e Glicerina visando à Geração de Bioenergia e Adequação Ambiental, desenvolveu-se a aplicação de um reator anaeróbio operado de forma descontínua alimentada, com biomassa imobilizada em suporte inerte e mistura por recirculação da fase líquida, para a produção de biogás, a partir da codigestão de vinhaça e glicerina. Analisa-se a influência da composição do afluente, fundamentada em quatro condições (100% glicerina; 67% glicerina e 33% vinhaça; 33% glicerina e 67% vinhaça; 100% vinhaça), para a estabilidade do reator, sua eficiência na remoção da matéria orgânica e produção de biogás.

Já o Monitoramento de queda de idosos por Kinect permite monitorar, de forma não invasiva, a movimentação do idoso no banheiro, gerando um alerta em casos de quedas, que será enviado para o responsável pelo idoso, por meio de uma mensagem num aplicativo de celular. A queda é uma das maiores causas da mortalidade e redução da mobilidade dos idosos, e a maior parte delas ocorre em banheiros. A utilização do sensor Kinect permite um monitoramento eficiente, e sem invadir a privacidade dos usuários.