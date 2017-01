A Lei do Amor: Tião recebe dossiê sobre Marina

A chegada de Marina (Alice Wegmann) pegou muita gente de surpresa, pois a jovem lembra muito Isabela (Alice Wegmann), que sumiu em um passeio com Tiago (Humberto Carrão). Tião (José Mayer), o mandante do crime, fica com uma pulga atrás da orelha depois de conhecer a nova massagista e pede um dossiê sobre a suposta carioca. A cena vai ao ar nesta quarta-feira (25/01).