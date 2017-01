Malhação: Ricardo tira satisfações com Bárbara

Ao discutir com Ricardo (Marcos Pasquim), Caio (Thiago Fragoso) revela que Bárbara (Bárbara França) pediu para que seu tio não convocasse Gabriel (Felipe Roque) para o torneio Melhor da Praia.

O dono da Forma decide, então, ir cobrar explicações de sua filha. “Eu só estava cuidando da minha vida e do meu namoro com o Gabriel, qual o problema? Ele não tem cabeça pra lidar com tudo que pode vir se ganhar esse torneio. É fato”, justifica a jovem.

Indignado, Ricardo diz: “Que tipo de paixão é essa que faz uma pessoa prejudicar a outra?”. A loira então alfineta o pai: “Eu estou fazendo o que minha mãe devia ter feito com você no passado”.