Sol Nascente: João Amaro cria provas para incriminar Alice e delegado acredita

Preso em flagrante, João Amaro (Rafael Zulu) está fazendo de tudo para reduzir sua pena. Por essa razão, o rapaz resolveu abrir o jogo sobre o esquema de lavagem de dinheiro na Arraial Pescados, mas ao invés de entregar César (Rafael Cardoso), o enfermeiro mente dizendo que Alice (Giovanna Antonelli) é a culpada de tudo.

O delegado Louzada (Marcello Airoldi) pede, então, provas do que está sendo dito. Com um plano em mente, João Amaro manda seus capangas arrumarem as latas com dinheiro dentro e filma tudo em seu celular. Em seguida, grava Alice assinando os papéis da exportação da Linha Gourmet para a Europa, comprovando o que havia dito.

Com sua versão da história em mãos, o enfermeiro vai falar com Louzada e incrimina a amada de Mario (Bruno Gagliasso). “Nós estamos perto de pegar a bandida bonitona. Muito perto”, comemora, então, o delegado enganado.