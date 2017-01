Bicicletas empilhadas na China causam grandes problemas nos municípios

O sistema de “compartilhamento de bicicletas” da China funciona de modo diferente do brasileiro. Se aqui há um determinado lugar para depositar o meio de transporte após usá-lo, no país asiático, a bicicleta pode ser deixada em qualquer lugar, o que tem causado um problema e tanto para as grandes cidades.

Foto do município de Shenzhen mostra a situação das bicicletas que se encontram empilhadas. “O governo de Shenzhen tem nos apoiado… Esse tipo de comportamento é isolado, mas também é criminoso”, revelou Florian Bohnert, diretor de expansão internacional da empresa Mobike.

Em outra cidade, Nanjing, as bicicletas deixadas tiveram que ser confiscadas, pois, empilhadas no meio das calçadas, estavam dificultando a passagem dos pedestres.