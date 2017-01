Grazi Massafera aumenta valor do cachê e fatura R$ 3 milhões em publicidade

A carreira de Grazi Massafera está mesmo no auge. Atualmente no elenco de “A Lei do Amor”, a atriz acabou de renovar alguns contratos publicitários de valores exorbitantes.

Um dos rostos mais requisitados do mercado, Grazi, de acordo com o jornal “Agora São Paulo”, aumentou 30% do valor de seu cachê.

Por essa razão, no total, a atriz deve estar faturando algo como R$ 3 milhões.