Galvão Bueno se declara à esposa Desirée e relembra como se conheceram

Diferentemente do que muita gente imagina, Galvão Bueno pode ser uma pessoa romântica.

Em seu Instagram, nesta segunda-feira (23), o narrador se declarou há esposa Desirée Soares com quem está junto há 17 anos e relembrou um pouco como se conheceram.

“23 de janeiro de 2000. Estava jantando em Londrina com amigos quando você apareceu linda, maravilhosa!! Nem perto de mim você se sentou, mas seu brilho, sua luz, me fizeram entender que minha vida que andava meio sem rumo iria mudar!! Obrigado, Desirée Soares, por ter aceitado o convite de nossa amiga Ana Cristina!! Obrigado, Deus por ter me dado a oportunidade de conhecê-la!! Te amo muito, Desirée”, escreveu na legenda Galvão.