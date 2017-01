Felipe Titto revela que não sofreu um ataque cardíaco: “Foi um susto”

Felipe Titto resolveu para falar sobre a suspeita de infarto que teve no último domingo (22).

Nesta segunda-feira (23), o apresentador da MTV conversou com o site “Ego” e revelou que o susto não passou de uma infecção viral que atingiu o coração. “Não foi um infarto, mas foi um susto”, disse.

“A chance de eu infartar era zero. Não tinha histórico nenhum na família, sou atleta, nunca bebi, nunca fumei, me alimento bem. A chance era mínima mesmo. O primeiro diagnóstico foi de infarto por conta de ser um problema cardíaco. Mas com os exames apareceu que eu tive uma inflamação no miocárdio, desencadeada por uma virose, que possivelmente é dengue, mas que ainda não foi diagnosticada por inteiro”, disse ainda Felipe que teve alta do Hospital São Luiz.