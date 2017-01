Rodrigo Faro se machuca e compara hematoma com a famosa pinta de Angélica

Rodrigo Faro sofreu um pequeno acidente durante suas férias. O apresentador passeava de barco com a família quando, neste sábado (21), uma âncora caiu em sua perna, deixando-a roxa.

Ao publicar uma foto do hematoma nas redes sociais, Faro brincou com a famosa pinta da Angélica: “E quando uma âncora de 10 kg despenca na sua perna no mar e só a noite que você descobre que ficou com uma pinta na perna igual a da @angelicaksy… Só que roxa… Bom, pelo menos serve de homenagem a essa amiga de tantos anos que eu amo demais!!!!! @angelicaksy essa é pra você!!!!”.

Levando na brincadeira, a esposa de Luciano Huck agradeceu: “Amei a homenagem! Amigo é isso, né? Faz até a pinta igual”.