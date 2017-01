Apresentadora da Globo chora ao falar da violência no Rio de Janeiro

A jornalista Renata Capucci, do “RJTV”, não conseguiu conter as lágrimas ao ver a entrevista da mãe de Sofia Braga, de 2 anos, morta por uma bala perdida no Rio de Janeiro.

“Desculpa, é muito difícil falar depois de ouvir isso”, disse Renata que disse com a voz embargada voltando a se desculpar: “A polícia militar fez hoje uma ação na comunidade da Carobinha, perdão…”.

Nas redes sociais, os internautas apoiaram o momento de humanidade da jornalista. “Renata é a melhor apresentadora do RJTV. Não devia sair nunca. Ela representa bem o público, chorei junto com ela” e “Renata Capucci às lágrimas, corta o coração” foram somente alguns dos comentários.

Confira: