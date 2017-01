Millie Bobby Brown estreia como modelo

Conhecida por seu papel como a Eleven de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown conquistou outro trabalho bastante disputado: o de modelo da Calvin Klein.

Aos 12 anos, a jovem foi escolhida pelo próprio diretor-criativo da marca, Raf Simmons para representar a linha de serviços sobre medida da grife, a Calvin Klein by Appointment. De acordo com Pieter Mulier, braço direito do estilista, a nove coleção “é sobre uma mulher sentir-se empoderada e ser ela mesma no que veste”.

Em seu Instagram, a grife publicou a primeira imagem de Millie para a grife. “um casting de indivíduos distintos define bem a proposta. [As modelos e atrizes da campanha] foram escolhidas pelo seu caráter forte. Sejam famosas ou anônimas, todas são tratadas iguais”, escreveu. “estou muito honrada por fazer parte disso”, celebrou a atriz.