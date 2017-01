Netflix divulga vídeo de mais de 4 horas de spoilers

Sempre inovando, a Netflix aproveitou esta segunda-feira (23) para fazer o que seus fãs menos gostam: receber spoilers.

Em um vídeo publicado pelo serviço de streaming, participantes da Comic Con Experience 2016 entraram em uma Cápsula do Spoiler para contar o que acontece nas principais séries do aplicativo.

A gravação é um compilado de mais de 4 horas destes spoilers e conta o que acontece em séries como “How I Met Your Mother”, “Stranger Things”, “Orange is the New Black” e “Gilmore Girls”, entre outras.

Confira (se tiver coragem):