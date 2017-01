Após boatos de separação, Camila Pitanga e Igor Angelkorte são vistos juntos

Após rumores de que estariam separados, Camila Pitanga e Igor Angelkorte foram vistos juntos na 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais.

A atriz compareceu ao evento para prestigiar seu pai, Antônio Pitanga, que apresentou o filme “Pitanga” no sábado.

Além disso, Camila encontrou sua amiga de longa data Leandra Leal e compartilhou uma foto ao lado dela. Na legenda escreveu: “Tão lindo crescer juntim juntim… Ontem foi emocionante ! Lele foi homenageada com muito merecimento na 20a Mostra de Tiradentes. Ela falou da sua estreia como atriz no filme A Ostra e o Vento que coincidiu com o ano de estréia da própria Mostra e agora como homenageada. Nessa noite de muita sincronicidade, lele apresentou seu filme (lindo lindo!) “Divinas Divas” sua estreia como diretora. Ô vida pra amarrar tão bem caminhos… Meus caminhos com ela estão entrelaçados tem bastante tempo, até antes da gente chegar ao mundo. Nossos pais se enamoraram e são fortes amigos até hoje. E aqui estamos, mães, atrizes, estreando no mesmo ano como diretoras de cinema. Ô sorte!”.