A anestesista Onésimo Duarte Ribeiro Junior é o novo diretor geral do Hospital da Mulher de Santo André. Formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Taubaté, o médico tem mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC – instituição pela qual atua como professor da disciplina de Anestesiologia. O hospital foi inaugurado em 2008 e desde então é gerenciado pela Fundação do ABC.

Manutenção

A prefeitura de Santo André deu início nesta terça-feira (24) aos trabalhos de manutenção na avenida Adriático, que passará por capinagem, roçagem, sinalização de solo, limpeza de placas de trânsito, conserto dos equipamentos da academia ao ar-livre no local e notificação dos carros abandonados para posterior remoção. Assim como fez na Perimetral, o prefeito Paulo Serra esteve presente na Adriático para marcar o início dos trabalhos.

Vistoria

O prefeito Orlando Morando (PSDB) promete ampliar a fiscalização nas obras contratadas pela gestão passada e cobrar reparos nas intervenções que apresentam problemas estruturais e de acabamento. Nesta segunda-feira (23), o tucano vistoriou a Emeb Carolina Maria de Jesus (foto), localizada na passagem Minas Gerais, no Parque São Bernardo. “Estamos exigindo que a empresa responsável dê um tratamento melhor na escola. Não estou satisfeito com as obras que tenho encontrado pela cidade e não vou mais aceitar acabamento que não tenha qualidade mínima para atendimento”, afirmou o prefeito.

Renda abrigo

A Prefeitura de São Bernardo deu início nesta segunda-feira (23/01) ao processo de recadastramento de famílias do programa “Renda Abrigo”, que consiste no auxílio de até R$ 315 para as pessoas destinarem despesa com aluguel, deixando sua habitação de risco.

Muro de arrimo

A Defesa Civil de Santo André foi acionada na tarde desta segunda-feira (23) na rua Mombaça, localizada na Vila Luzita, para averiguar a possibilidade de queda de um muro de arrimo de 12 metros de altura sobre algumas casas após as constantes chuvas dos últimos dias. Seis famílias foram removidas para casas de familiares. A prefeitura anunciou a construção de um dique para interromper a continuidade da infiltração de água.

Égua resgatada

A Prefeitura de Santo André soltou nota esclarecendo que mobilizou esforços de vários departamentos do município para realizar o resgate da égua (foto) encontrada abandonada no Parque Escola, no bairro Valparaíso. O Departamento de Vigilância à Saúde estão monitorando o animal com o auxílio de uma médica veterinária. A égua será transferida para o Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo, relatou Ana Paula Peña Dias, secretária de Saúde.

Janeiro branco

A Secretaria de Saúde de Santo André realiza nesta quarta-feira (25/01), às 16h30, no Calçadão da Oliveira Lima, ações que fazem parte da campanha nacional “Janeiro Branco”, cujo o objetivo é conscientizar a população sobre a importância de cuidarem preventivamente da saúde mental e emocional. A secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias, disse que após a abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Santo André será enviado um projeto de lei com a instituição do dia no programa de saúde no município. A previsão é que isso aconteça no início de fevereiro.

Desemprego

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC apresenta, na próxima sexta-feira (27), às 14h, o balanço anual de 2016 da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) do Grande ABC e os dados mensais referentes a dezembro passado.