Para os fãs de suspense e ação, o Escape 60 abriu mais uma sala de jogo na unidade de Santo André. O Escape Game é um novo conceito de jogo em que a pessoa precisa resolver um mistério e sair da sala usando as dicas dadas através da história.

Na nova sala, a novidade é o enredo da firma Star-Kov, a maior empresa de telecomunicações ucraniana, porém cheia de falcatruas, afinal o presidente foi denunciado por atividades ilícitas.

Então um grupo de diretores resolveu convocar os executivos para um grande hotel, porém no primeiro encontro as portas estão trancadas e é sentido um forte cheiro de queimado. É descoberto que para não ser condenado, o presidente Kursha decidiu queimar todo o histórico da empresa, pessoas e documentos. Agora o jogador necessita sair do hotel antes que fique carbonizado com os demais.

Serviço

Endereço: Rua das Figueiras, 1389 – Santo André.

Horário de funcionamento: de 3ª a domingo, das 10 h às 22 h.

Tel.: (11) 2896-7708.