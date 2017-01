A Universidade Metodista continua com inscrições abertas para o vestibular 2017. Na modalidade a distância, as adesões seguem até 10 de fevereiro e no presencial o candidato pode se inscrever até 27 de janeiro.

Os programas de incentivos e descontos continuam válidos para ingressantes e alunos da universidade, entre os quais a parceria com Quero Bolsa e financiamento 100% pelos programas PRAVALER e Fies. Outra opção pode ser o Crédito Interno da Metodista, programa responsável por conceder até 50% de crédito no valor total da mensalidade, além de desconto para pagamentos semestrais adiantados e aprovados no vestibular que realizarem a matrícula antecipada.

Graduação presencial

As graduações estão disponíveis em cinco áreas do conhecimento: Ciências Médicas e da Saúde; Gestão e Direito; Comunicação, Educação e Humanidades; Teologia; Engenharias, Tecnologia e Informação. As provas acontecem dias 28 e 29 de janeiro. Entre as novidades dos cursos presenciais a Metodista está abrindo turmas para Engenharia Civil e Engenharia Eletrônica, com duração de 4 a 5 anos. Quem deseja utilizar a nota do Enem deve comparecer ao campus Rudge Ramos para apresentar pontuação do exame no Processo Seletivo, localizado no Edifício Delta. Mais informações em portal.metodista.br/.

Graduação EAD

A Metodista também está com inscrições abertas para o vestibular a distância, via internet ou nos polos de apoio presencial em todo o País até 10 de fevereiro. O candidato pode realizar a prova de segunda a sexta-feira, às 15h, 17h e 19h. No sábado, 11 de fevereiro, a prova será realizada às 10h. A EAD também conta com descontos e incentivos para alunos e candidatos. Todas as informações estão no www.metodista.br.