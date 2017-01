Malhação: Ricardo e Caio brigam por causa de Giovane e Gabriel

Ricardo (Marcos Pasquim) fica transtornado quando descobre que Caio (Thiago Fragoso) escolheu Giovane (Ricardo Viana) para o torneio Melhor da Praia e diz: “Sou o dono da academia que paga o seu salário e o salário da dupla. Eu mando”.

Mas o loiro não abaixa a cabeça: “Se preferir, posso pedir demissão. Quero ver como você vai explicar pra suas filhas que fez isso só porque se sente humilhado (…) A humilhação de ter perdido a Tânia (Deborah Secco) pra mim! Você não perguntou, mas vou contar: a nossa lua de mel no Maranhão, bancada pela academia que paga o meu salário e o salário da Tânia, foi inesquecível”.

Mesmo com as duras palavras, o dono da Forma não dá o braço a torcer: “Você só tá com ela pra me atingir”, acusa. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (23/01).