Alex Reinaldo aprova rápida adaptação no São Caetano

Com visão na participação na Série A-2 do Campeonato Paulista, o São Caetano buscou se reforçar com a chegada de novos nomes para fortalecer o elenco dirigido por Luiz Carlos Martins. Um destes casos é Alex Reinaldo, lateral-direito que defendeu o Mirassol no segundo semestre de 2016.

Apesar do pouco tempo de casa, o jogador se diz adaptado e ressaltou a simplicidade da equipe como ponto forte entre as primeiras impressões tidas no novo clube. “O início de trabalho é muito bom. O grupo é humilde, sem vaidade. Estamos pensando em conjunto, trabalhando firme como uma família, para conseguirmos os nossos objetivos”, explicou Reinaldo.

Time preparado

Semelhante ao ano passado, a Série A-2 garantirá novamente apenas dois clubes na elite de São Paulo em 2018. Sendo assim, o Azulão procurou mesclar diferentes experiências em seu elenco com a intenção de retornar à primeira divisão.

“O nosso time possui vários jogadores com bagagem no futebol. Precisamos somar e levar para o campo toda essa vivência. O Campeonato Paulista será uma competição muito difícil e precisamos estar preparados”, afirmou Alex Reinaldo.

A estreia do São Caetano no estadual será no próximo dia 29 (domingo). Oportunidades que os comandados do técnico Luiz Carlos Martins enfrentam o Sertãozinho, às 16h, no Estádio Municipal Frederico Dalmazo.